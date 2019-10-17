الداخلية تكشف تفاصيل القروض السريعة لـ عصابة الفيسبوك.. فيديو

نجحت أجهزة وزارة الدخلية في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى بزعم قدرتهما على منحهم قروض.



توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى (أسرع قرض فى مصر – قرض حسن) بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين.



تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين المُشار إليهما وضبطهما.



عثر بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومى، وسجلات تجارية، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحاياهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.