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رياضة

لن نخوض مباراة الأربعاء.. الجونة يتضامن مع بيان الأهلي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:00 م
جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والجونة
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محمد رشاد
أعلن نادر شوقي مسئول الشركة التي تدير نادي الجونة عن تضامن إدارة ناديه مع البيان الصادر من النادي الأهلي بشأن عدم خوض أي مباراة بالدوري، مشددًا أن الجونة لن يخوض مباراة الأهلي بالدوري.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا قويًا، اليوم الخميس، أكد فيه رفضه خوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل قبل أن يقوم اتحاد الكرة بتأجيلها إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية.

وقال شوقي من خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس: "لن نخوض مباراة الأهلي يوم الأربعاء المقبل، ونادي الجونة يتضامن مع النادي الأهلي في البيان الذي صدر اليوم."

وكان نادر شوقي قد اعترض يوم الثلاثاء على تأجيل مباراة القمة، مؤكدًا أنه يرفض خوض مباراة إف سي مصر والنادي الأهلي من مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال شوقي في هذا الوقت: "الأهلي سيحصل على فترة راحة أطول بعد تأجيل القمة وهنا يغيب مبدأ تكافؤ الفرص."

جدير بالذكر أن الجونة تعادل مع نادي مصر الخميس بدون أهداف لحساب الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.
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