مجدي أمين: 300 مطور عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بالعاصمة الإدارية، إن عدد المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة الإدارية يقدر بـ 300 مطور، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية مفتوحة أمام الجميع للاستثمار. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر " القاهرة دبي العقاري".



وأكد أمين، أن مراحل التسليم تسير في صورة جيدة وسيتم تسليم أول الأعمال خلال الـ 6 شهور المقبلة وستبدأ بالحي الحكومي، مضيفًا أن هناك مطورين عقاريين يسابقون هئية المجتمعات العمرانية والشركات الحكومية العاملة بالعاصمة.



من جانبه قال المهندس هاني العسال رئيس مجموعة " مصر إيطاليا"، إن أفضل قرار عقاري اتخذ منذ سنوات هو قرار بناء العاصمة الإدارية، لدعم القطاع العقاري بأبهي صورة، مضيفًا أن المدن الذكية الجديدة طفرة حقيقية للتطوير العقاري بمصر.



وأكد العسال، أننا في عصر النهضة، وننتظر فقط قدرتنا نحن علي التنمية، مؤكدًا أنه ليس هناك فقاعة عقارية بمصر وماحدث في السابق بالعالم العربي وآسيا من الصعب أن يتكرر في مصر ويعتمد علي أن العميل هو الممول الرئيسي والسوق العقاري يعتمد في الأساس علي الاحتياج والعجز، وفقًا للأرقام نحن بحاجة إلي مزيد من الاستثمار العقاري في ظل عجز كبير في المدارس والمستشفيات وغيرها وهو ما يستدعي الاستثمار في القطاع العقاري ولكن بشرط القدرة علي التنمية.



من جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن التطوير العقاري بالعالم كله يستند علي " قطاع مواد البناء والعاملين فيه"، لن يكون هناك قطاع تطوير عقاري، مضيفًا أن القطاع الخاص المصري تحمل المسئولية بالكامل في الفترة الأخيرة في كل المجالات داخل قطاع مواد البناء.



وأكد عبد الحميد، أن قطاع مواد البناء من القطاعات المستهلكة للغاز ، ورغم كل ذلك هناك طفرة في القطاع، ولايزال القطاع هو المحرك الرئيسي لكافة القطاعات القائم عليها، وهناك سنويا مليار طن علي الطرق يقوم " قطاع مواد البناء" هو العامل الرئيسي في التطوير العقاري بمصر.



من جانبها قالت ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم -صندوق تحيا مصر، إن الرئيس يدفع بالتنمية بصورة غير مسبوقة، ونعمل في بوابة مصر لتسويق العقار المصري في كل العالم وعرضة لكافة المستثمرين .



وأكدت ميناس، أننا نتيح للمستثمرين فرصة لزيارة واقع افتراضي للمدن والعقارات وغيرها، وتستهدف الفكرة عرض كامل لمناحي التطوير الحادث داخل قطاع التنمية العمرانية، وتستهدف في المقام الأول تصدير العقار بصوره المختلفة، ووضع العقار المصري علي منصة رقمية كاملة.