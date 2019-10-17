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فن

احمد الفيشاوى يمارس تمارين رياضية شاقة لهذا السبب .. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:14 م
احمد الفيشاوى
احمد الفيشاوى
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو جديد خلال ممارسته لعدد من التمرينات الرياضية.

وعلق "الفيشاوي"، على الفيديو: "تدريبات من كواليس فيلم أشباح أوروبا". 

ونال مقطع الفيديو اعجاب كبير من متابعى احمد الفيشاوى و جاءت أبرز التعليقات : "يافيشو ياعسل، بالتوفيق، في انتظارك، اكيد هيبقي فيلم جامد ".

ويشارك في بطولة العمل، هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمطرب محمد حماقي، وتأليف كريم فاروق وحوار أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبو السعد.
احمد الفيشاوى يمارس تمارين رياضية شاقة لهذا السبب .. فيديو
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