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مرأة

النتيجة مذهلة.. محلول سحري للقضاء على الحشرات بالمنزل

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:11 م
صدى البلد
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رشا عوني
تعاني النساء من مشكلة وجود الحشرات في كل أرجاء المنزل، وعادة ما تزداد هذه الأزمة في فصل الصيف لكنها قد تظل مستمرة وتكون ضارة بأطفالك، وتسبب المواقف المحرجة أمام الضيوف.

بدلًا من اللجوء لمنتجات رش الحشرات الجاهزة، يمكنك إعداد محلول سحري في المنزل يخلصك من الحشرات والنمل والبق، وبتكاليف بسيطة ومكونات من مطبخ، كما نصح موقع brightside .

المكونات :
نصف كوب من خل التفاح
ربع كوب أي نوع زيت
3 ملاعق فلفل حار مطحون
ربع كوب صابون سائل

طريقة إعداد محلول الحشرات :
في زجاجة رش امزجي كل المكونات معًا ورجيها جيدًا وابدأي في استخدام المحلول ورشه في الأماكن التي يكثر بها وجود النمل وكذلك الفتحات في الجدران، ويمكنك استخدامه في الرش على النوافذ وتحت السرير وفي مطبخك الخشبي.
النتيجة مذهلة.. محلول سحري للقضاء على الحشرات بالمنزل
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