نائب:إشادة صندوق النقد الدولى بنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى شهادة من منظمة عالمية

قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إشادة مدير عام صندوق النقد الدولى بنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى هى شهادة من منظمة عالمية لها وضعها ، وتؤكد على أننا نسير على الطريق الصحيح.



وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى لمصر فرصة كبيرة لإمكانية تطبيق هذه التجربة فى أفريقيا وكل دول العالم ، خاصه وأن أفريقيا تتطلع لمصر فى ظل رئاستها للإتحاد الأفريقى.



وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه رغم هذه الشهادة إلا أننا لازلنا فى حاجة إلى الكثير على أرض الواقع لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية ممثل فى شركات قطاع الاعمال والشركات القابضة، حيث أن أداءهم لم يكن مرضى ونطمح الكثير منها خلال الفترة المقبلة.



يشار إلى أن كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولى طلبت من الدكتور مصطفى مدبولى نقل تحياتها وتهانيها للرئيس عبد الفتاح السيسى على النجاح المذهل الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى حديثها فى خطبة هامة لها منذ يومين وأنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التى طبقت برنامج إصلاح قوى وناجح.



وأضافت أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط، وإنما أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجًا يسعى الصندوق لاحتوائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادى.



وأشادت بالفريق الحكومى المصرى المسئول عن تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح وما قام به من جهود متميزة.