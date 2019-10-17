للمحامين .. النقابة تساهم بعلاجك فى هذه الحالة

عقد مجلس نقابة المحامين، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.



وصرح نقيب المحامين، بأن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد اشتراك العضوية، والقيد، ومراجعة جداول العضوية، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.



وأصدر المجلس بيانا بشروط مشروع العلاج الجديدة والتى جاءت كالتالى :-



( أ ) المحامون المجددون لاشتراك 2020 وفقًا للفقرة الأولى (بند 1) يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات.



( ب ) المحامون الذين يثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوى، الحوادث)، تساهم النقابة فى علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية.



ثالثًا: لحين العودة النهائية للمحامي المشتغل بالمحاماة بالخارج يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنويًا طوال فترة عمله بالخارج ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.