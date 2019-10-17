Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ندوة تثقيفية عن الإنجازات القومية والعبور الجديد بجامعة المنيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:01 م
ندوة تثقيفية عن الإنجازات
ندوة تثقيفية عن "الإنجازات القومية والعبور الجديد" بجامعة ال
Advertisements
ايمن رياض
استضافت كلية دار العلوم بجامعة المنيا، ثالث ندوات الجامعة الثتقيفية تحت عنوان "الإنجازات القومية والعبور الجديد"، والتي عُقدت ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية التي تُنظهما الإدارة العامة لرعاية الطلاب بكليات الجامعة، تحت شعار "العبور تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ناقش الدكتور أحمد سيد التلاوي بكلية الآداب ومدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا ومحاضر الندوة، عددًا من المحاور التي شملت عرض أهمية المشروعات القومية بمصر والمحافظات وأثرها علي التنمية المستدامة، والتي تضمنت العاصمة الإدارية والمدن والطرق الجديدة، ومشروعات الإسكان الإجتماعي وغيرها، إلى جانب دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار، وعرض مبسط لمفهوم الاقتصاد الدولي والاحتياطي النقدي للدول وتأثيره على الاقتصاد.

كما عرض د."التلاوي" أفلام ومقاطع فيديوهات لمجموعة من المشاريع القومية؛ لتوضيح الصورة الحقيقية أمام الشباب عن ما وصلت إليه البلاد من مشروعات وخدمات تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن البلاد كانت فريسة لخطة ممنهجة لإخضاعها اقتصاديًا عن طريق نشر الفوضى والإرهاب، قائلًا " أن ما تم من مشروعات ماهي إلا ضربة موجعة للمتربصين بمصر، وأن الشباب الواعي هم طوق النجاة خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

ترشيحاتنا

رسميا.. الأهلي يعلن رفضه خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط

انفجار سيارة مفخخة في إٍسرئيل

رانيا يوسف تشعل انستجرام.. ومتابع: عايز أتجوزك

مفاجأة برلمانية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بـ الصناديق الخاصة.. تفاصيل

أحمد السقا يقع فى خطأ بسبب علم لبنان .. اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور