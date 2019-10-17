ندوة تثقيفية عن الإنجازات القومية والعبور الجديد بجامعة المنيا

استضافت كلية دار العلوم بجامعة المنيا، ثالث ندوات الجامعة الثتقيفية تحت عنوان "الإنجازات القومية والعبور الجديد"، والتي عُقدت ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية التي تُنظهما الإدارة العامة لرعاية الطلاب بكليات الجامعة، تحت شعار "العبور تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



ناقش الدكتور أحمد سيد التلاوي بكلية الآداب ومدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا ومحاضر الندوة، عددًا من المحاور التي شملت عرض أهمية المشروعات القومية بمصر والمحافظات وأثرها علي التنمية المستدامة، والتي تضمنت العاصمة الإدارية والمدن والطرق الجديدة، ومشروعات الإسكان الإجتماعي وغيرها، إلى جانب دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار، وعرض مبسط لمفهوم الاقتصاد الدولي والاحتياطي النقدي للدول وتأثيره على الاقتصاد.



كما عرض د."التلاوي" أفلام ومقاطع فيديوهات لمجموعة من المشاريع القومية؛ لتوضيح الصورة الحقيقية أمام الشباب عن ما وصلت إليه البلاد من مشروعات وخدمات تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن البلاد كانت فريسة لخطة ممنهجة لإخضاعها اقتصاديًا عن طريق نشر الفوضى والإرهاب، قائلًا " أن ما تم من مشروعات ماهي إلا ضربة موجعة للمتربصين بمصر، وأن الشباب الواعي هم طوق النجاة خلال الفترة المقبلة.