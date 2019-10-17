مشاكل زراعة بنجر السكر في صعيد مصر| ندوة بـ"زراعة المنيا"

عقدت كلية الزراعة بجامعة المنيا ندوة علمية عن"مشاكل زراعة بنجر السكر في صعيد مصر" وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد الله عبد الغنى عميد كلية الزراعة، وذلك في إطار الندوات المتعددة التي تعقدها الكلية في المجال الزراعي، لتثقيف وتوعية طلابها، وأعضاء هيئة التدريس.



حاضر الندوة الدكتور أيمن حسني، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، متحدثًا عن عن مشاكل إنتاج البنجر في صعيد مصر، ونشأة وتطور نبات البنجر، ومستلزماته من السماد والماء والري وعمليات الخدمة، موضحًا مشاكل البنجر الاثنى عشر، والتي منها المغالاة في التسميد الازوتي في مراحل نموه الحرجة، وعدم الالتزام بعدد النباتات الأمثل بالفدان الواحد، وارتفاع العمالة المدربة في زراعات البنجر، وصعوبة إنتاج بذوره في مصر، وضعف التنسيق بين البحث العلمي والجامعات والشركات المنتجة والمزارعين.



وتحدث المهندس عبد المنجي مصطفى، مدير الدراسات والتخطيط بمصانع سكر أبو قرقاص، عن مراحل تصنيع السكر من البنجر، ومواصفات المنتج المطلوبة، وتوضيح المراحل الحرجة في الصناعة، بالإضافة إلى عرض مقدمة عن مراحل استخلاص البنجر، والعوامل التي تتأثر بها عملية الاستخلاص، كما تم خلال الندوة التحدث عن آفات محصول البنجر، وكيفية التصدي لها.



جاءت الندوة بحضور الدكتور حربي مطاريد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبوبكر عبد الوهاب، رئيس قسم المحاصيل، والدكتور سيد حسن، استاذ ورئيس قسم وقاية النبات السابق بالكلية، والدكتور أنور عبد العزيز استاذ امراض النبات، والدكتور سيد حسن حسين حمودة استاذ وقاية النبات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعاملين في قطاع خدمة المجتمع، وممثلي عن مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والإرشاد الزراعي، ومعهد المحاصيل السكرية، ومصنع أبو قرقاص للسكر.