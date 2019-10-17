الأمير ويليام يطمئن الجميع عقب هبوط طائرته إضطراريا في لاهور

قال الأمير البريطاني وليام إنه وزوجته كيت بخير بعدما اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي كانت تقلهما إلى إلغاء الهبوط في إسلام اباد مرتين اليوم الخميس وعادت إلى لاهور إثر عاصفة رعدية شديدة.



وحاولت الطائرة الهبوط مرتين في قاعدة روالبندي الجوية ومطار إسلام آباد الدولي قبل أن تقرر العودة إلى لاهور. ويقوم وليام وكيت بزيارة رسمية لباكستان تستغرق أربعة أيام.



وقال وليام للصحفيين مازحا إن المشكلات وقعت لأنه كان يقود الطائرة. وعمل الأمير في السابق قائد طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ.