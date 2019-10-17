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فن

البوكس والتنس.. تعرف على الرياضات المفضلة لنجوم الفن

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:42 م
حماقى مع الحضرى
حماقى مع الحضرى
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قسم الفن
الكثير من الفنانين حول العالم يمارسون انواع الرياضة بأشكالها المختلفة منهم من يفضلون ممارسة كره القدم والتنس والبولنج و البوكس الخ.. و البعض ينتظمون في الذهاب للجيم للحفاظ علي مظهر جسمهم وعلي رشاقتهم.. ومن خلال هذا التقرير.. تعرف علي الرياضات المفضلة لدي الفنانين.

راغب علامة

يحب الفنان اللبناني راغب علامة ممارسة رياضة "التنس" ونشر اكثر من مرة علي حساباته الشخصية عبر مواقع السوشيال ميديا صورا ومقاطع فيديو اثناء ممارسته للتنس.

تامر حسني

يفضل الفنان تامر حسني رياضة "كرة القدم" وقد سبق قبل ذلك أنه كان لاعبا في كل من الناديين "الاهلي" و "الزمالك" و لكن لم يحالفه الحظ في الناديين لكنه حتي الآن يحب ممارسة لعب "كرة القدم" بالاضافة الي انه يذهب الي "الجيم" بشكل مستمر للحفاظ علي مظهر جسمه.

محمد حماقي

يمارس الفنان محمد حماقي رياضة "كرة القدم" و نشر قبل ذلك اكثر من مرة علي حساباته الشخصية عبر مواقع السوشيال ميديا صورا و فيديوهات و هو يلعب كرة القدم مع اصدقائه و من فترة قصيرة نشر الفنان محمد حماقي "فيديو" برفقة حارس مرمي منتخب مصر السابق عصام الحضري وهما يلعبان سويا.

آمال ماهر 

تمارس النجمة المصرية آمال ماهر رياضة البولينج بشكل دائم، التي تلعب دورا مهما في المحافظة على رشاقتها.

شذي حسون

تحرص الفنانة شذى حسون على ممارسة رياضة ركوب الدراجات، وكثيرا ما تنشر صورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس هذه الرياضة، التي تمنحها جسدا رياضيا رشيقا.

رامي صبري

يمارس الفنان رامي صبري رياضة "البوكس" ونشر علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" صورة في خاصية "استوري" وهو يمارس رياضة "البوكس".
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