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مرأة

أشيك وأفضل.. إتيكيت تنظيم المائدة المفتوحة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:48 م
صدى البلد
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ريهام قدري
في الفترة الأخيرة غلب طابع البوفيه الأمريكاني "اوبن بوفيه" في العزومات وذلك نظرا لدعوة أعداد كبيرة من الأفراد يزيد عددهم عن حجم المائدة الموجودة بالمنزل لذلك قدمت خبيرة الاتيكيت المعاصر د.شريهان الدسوقي بعض نصائح تنظيم المائدة المفتوحة.

١_ تفرش السفرة بمفرش مناسب ونظيف، ولو كانت الأطباق منقوشة ومزخرفة عليكي أن تختارى مفرش سادة ومصنوع من مادة قابلة للتنظيف بسهولة والعكس صحيح إذا كانت الأطباق سادة يفضل المفرش يكون به تزيين وجميل وشيك.

٢_ نرتب جميع أدوات المائدة التي تستخدم علي طاولة جانبية صغيرة ويوضع كل نوع وحجم علي حده مثلا الأطباق بأحجامها والشوك والسكاكين والملاعق كل شيء يوجد علي هذه الطاولة الصغيرة ومعها كوب الماء والمشروبات.

٣_ لا ننسي مجموعة الفوط الصغيرة للمدعوين فهي هامة جدا لأن بما أن البوفيه مفتوح، فهو يحتاجها لوضعها علي قدمه أثناء مسك الطبق الكبير، حتي يتلافي الإنسان إذا وقع شيء.

٤_أصناف الطعام تكون معظمها نواشف ومقطعه قطع صغيرة حتي يسهل علي الضيف التقاطها ووضعها في طبقه بسهولة وتتلاشي الشوربة والسوائل لأن من الصعب التعامل معها في مثل هذا الموقف.

٥_ لا ننسي وضع الملاحات في إحدى زوايا المائدة حتي لا نحرج المدعو ويطلبها كل فترة فتكون أمامهم للاستخدام حسب الطلب.

٦_ يفضل أن يجهز مكان خاص ترتب عليه أصناف الحلوى والفاكهة بجانب الأواني والأدوات الخاصة بها.

٧_ نصيحة، لا يعتمد إعداد مائدة الطعام علي الأواني والأدوات باهظة الثمن لكنه يعتمد علي البساطة والنظام والجمال وفقا لقواعد إتيكيت إعداد الموائد.
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