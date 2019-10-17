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توك شو

قصة نادرة.. نورهان تروي تفاصيل لأول مرة عن مسلسل عائلة الحاج متولي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:37 م
الفنانة نورهان
الفنانة نورهان
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قسم التوك شو
قالت الفنانة نورهان، إن النجومية يوجد بها فتنة، ويوجد أشخاص كبيرة في السن ولا يستطيعون التغلب على هذه الفتنة، مشيرة إلى أنها كانت الابنة الوحيدة لوالديها وأنهما كانا الداعم الأكبر لها في حياتها وأن بدايتها كانت ببرامج الأطفال بالإسكندرية.

وأوضحت نورهان، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" أنها قامت بعمل دور واحد في مسلسل "حضرة المحترم" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مضيفة أن الفنان نور الشريف عندما شاهدها في هذا المسلسل، جعله يختارها لعمل دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

وذكرت الفنانة نورهان، أن بداية شهرتها كانت بدورها في مسلسل "سوق العصر" قبل أن تقوم بعمل مسلسل "عائلة الحاج متولي"، لافتا إلى أنها هي من اختارت دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" لأنها كانت مرشحة لعمل دور آخر في المسلسل.

وتابعت نورهان، أنها عند طلب تغير دورها قال لها المؤلف محمد جلال إن هذا الدور سيكون طوق النجاة للبطل وأن هذه الشخصية مسئولية ولن يستطيع أي شخص القيام بها ويجب أن يكون من يؤديها أقرب للملائكة لكي تظهر بالشكل المطلوب.
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