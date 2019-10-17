أحدث طرق جراحات الأورام في مؤتمر علمي بكفرالشيخ .. شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، انعقاد المؤتمر السنوي الرابع للأورام بنقابة الأطباء بمدينة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون بين جمعية جراحين الأورام المصرية وجمعية الثدي والنساء الدولية وقسم الجراحة وعلاج الأورام جامعة كفر الشيخ وقسم الجراحة وعلاج الأورام جامعة المنوفية وقسم علاج الأورام جامعة طنطا ومركز الأورام جامعة المنصورة ومركز أورام طنطا.



جاء هذا المؤتمر الطبي تحت رعاية، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ.



وشارك في المؤتمر أعضاء جمعية جراحين الأورام المصرية ومراكز الأورام بوزارة الصحة وأساتذة الأورام والجراحة بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها والمنوفية والمنصورة وطنطا وكفر الشيخ والإسكندرية والزقازيق بالإضافة إلى جميع جراحي محافظة كفر الشيخ، وأطباء الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية والأشعة وتحاليل الأنسجة والأورام.



وقال الدكتور عصام الشيخ، استشاري جراحات الأورام، وعضو جمعية الجراحين المصرية، وسكرتير المؤتمر، إن المؤتمر مختلف هذا العام وذلك من خلال مناقشة حالات فعلية وطرق علاج حديثة في مجالات متعددة في حالات الأورام، وقمنا بعرض حالات واقعية وحقيقة ومناقشتها من خلال أساتذة الأورام المتخصصين في مجال جراحات أورام الثدي والجهاز الهضمي ممثلة في أورام الكبد والبنكرياس، علاج أورام البروستاتا، أمراض أورام الغدة الدرقية.



وأضاف، الشيخ، لـ"صدى البلد"، أن هدفنا من هذا المؤتمر، الوصول إلى أفضل السبل في العلاج عن طريق مناقشة الأساتذة المشاركين من جهات مختلفة سواء جراحات أم علاج الأورام، والأشعة التشخيصية أم التحاليل الباثولوجية وتحاليل الأنسجة لكل ورم، مضيفًا " بحيث نقوم بتوجيه رسالة محددة للمساعدة في اتخاذ قرار صحيح في التشخيص وتحقيق أكبر فائدة ربنا يكتب بها الشفاء للمريض".

