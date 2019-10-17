رئيس جامعة أسيوط يستقبل نائب رئيس الأزهر لتعزيز سبل التعاون بينهما

التقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلي، يرافقه أحمد عباس،الأمين العام المساعد، اليوم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، في إطار تفعيل آفاق التعاون بين جامعة الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية والعالمية وتأكيدا على عالمية رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.



وأعرب نائب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ مبدأ الانفتاح بين جامعة الأزهر والجامعات الأخرى.



ونقل نائب رئيس الجامعة تحيات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر لرئيس جامعة أسيوط.



وأشاد الدكتور محمود صديق بأن جامعة أسيوط لها مكانتها المتميزة كأكبر جامعات الصعيد وواحدة من أقدم وأعرق الجامعات المصرية، مشيرًا إلى ما تتميز به جامعة أسيوط من سمعه طيبة ومتميزة في مختلف نواحي العلوم.



وأثنى نائب رئيس جامعة الأزهر على تميز قسم العظام بجامعة أسيوط، ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى الشرق الأوسط بما يضمه من قامات علمية مرموقة استطاعت تأسيس واحدة من أقوى مدارس العظام التي يمثل التدريب بها فخر لكافة أطباء العظام في الدول العربية والأفريقية.



ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع جامعة الأزهر وفرعها في أسيوط سواء في المجالات العلمية والبحثية وكذلك في المجالات الفكرية والثقافية مع إمكانية مساهمة كليات جامعة أسيوط في عقد دورات تدريبية أو ورش عمل في بعض المجالات المشتركة، إلى جانب دعم المجال البحثي والدراسات العليا في الكليات الأخرى المناظرة بجامعة الأزهر إيمانا بأن جامعة الأزهر منارة علمية كبيره في شتى المجالات العلمية.