لبنانيون يكشفون كيف وقفت إسرائيل وراء حرائق لبنان



وتساءل أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ماذا يحدث في لبنان حرائق من الشمال الى الجنوب. منذ يومين اندلعت حرائق في الجبال والغابات والحراش حتى وصلت الى المنازل في المشرف والدبيه والدامور والى القرى المجاوى سقط عدد من الضحايا".



وأضاف: " تفيد المعلومات ان طائره مسيرة اسرائيليه القت في الليل مواد سريعة الاشتعال في عدة مناطق في الجبال". وقال آخر: " يوم السبت ١٢ تشرين أول و حوالي الساعة ٩ مساءً حلقت طائرة اسرائيلية مسيرة على مقربة من المكان الذي اندلع فيه الحريق في المشرف ،،،" متسائلا: "هل يمكن اغفال هذه الحقيقة؟".



وعلق مغرد ثالث على القضية قائلا: "الدجال نصرلات كان يزبد ويرعد ويهز أصبعه بأنه سيسقط اي طائرة مسيرة إسرائيلية تدخل الأجواء اللبنانية. وطلب من الإسرائيليين أن يقفوا على رجل ونص... بالأمس كانت طائرة مسيرة إسرائيلية تسرح وتمرح فوق حي معوض في الضاحية الحزبلاتية.. لم يرموها حتى بحجر".

عاش الشعب اللبناني حالة من الصدمة بسبب الحرائق التي اجتاحت البلاد وقضت على ملايين الأشجار في بلاد الأرز.ولم تكن صدمة اللبنانيين بأقل من صدمتهم في عدم قدرة الحكومة على التعامل مع الحرائق، واكتشاف ضعف منظومة الدفاع المدني اللبنانية، وتعطل طائرتي إطفاء الحريق بسبب عدم تخصيص ميزانية لصيانتهما.لكن بعض اللبنانيين وضعوا على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصورا قد تفسر من وجهة نظرهم الاندلاع المفاجئ للحرائق، وسبب سرعة اشتعالها وسريانها من منطقة إلى أخرى.