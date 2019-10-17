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أخبار البلد

باكستان تحذر الهند من تحويل تدفق الأنهار

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
حذرت باكستان الهند من منع متابعة خططتها لتحويل مجاري الأنهار، وقالت إن الخطوة "ستعتبر عملا عدوانيا".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل في إيجازه للصحفيين اليوم ردًا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي بأن الهند ستوقف تدفق المياه إلى باكستان، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وصرح المتحدث بأن باكستان سترد على أي محاولة لتحويل تدفق الأنهار، موضحًا بأن باكستان لديها حقوق حصرية على مياه ثلاثة أنهار وفق معاهدة مياه الإندوس.
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