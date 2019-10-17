اختتام الدورة الثانية لتدريب أئمة الأوقاف على مهارات التحدث الإعلامي

اختتمت وزارة الأوقاف دورة تنمية المهارات الإعلامية الثانية، لأئمة الأوقاف ، وتم فيها تدريب عدد خمسة عشر إمامًا على مدار الأسبوع بمقر الهيئة الوطنية للإعلام ، مما سيسهم بشكل فعال في تجديد الخطاب الديني ، وتوجيه رسالة إعلامية تعبر عن سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية.



وشمل التدريب تنفيذ تطبيقات عملية لكل متدرب في مجال البرامج الإذاعية والتليفزيونية شارك جميع المتدربين فيها كما تم تجهيز حقيبة تدريبية لكل متدرب تحتوي علي مواد علمية في مجال وموضوعات التدريب.



شارك في التدريب عدد من كبار خبراء الإعلام بمعهد الإذاعة والتليفزيون بمقر الهيئة الوطنية للإعلام.



وشهد حفل الختام الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون وألقى كلمة نيابة الأستاذ/حسين زين - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام – رحب فيها بالتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة الأوقاف وطالب الأئمة بتطبيق ما تدربوا عليه من مهارات لرفع راية الدين الحنيف والتبصير بوسطية وسماحة الإسلام وأنه دين حضارة جاء بمشروعين أحدهما عقدي والآخر إنساني يحفظ حياة الإنسان ويصونه.



كما أعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب ، موجهين الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وللهيئة الوطنية للإعلام وعلي رأسها حسين زين لتوفير كافة الإمكانيات الازمة لإنجاح الدورة ، وأنهم حققوا استفادة كبيرة من التدريب.