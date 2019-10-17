Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اختتام الدورة الثانية لتدريب أئمة الأوقاف على مهارات التحدث الإعلامي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:49 م
اختتام الدورة الثانية
اختتام الدورة الثانية لتدريب أئمة الأوقاف على مهارات التحدث
Advertisements
عبد الرحمن محمد
اختتمت وزارة الأوقاف دورة تنمية المهارات الإعلامية الثانية، لأئمة الأوقاف ، وتم فيها تدريب عدد خمسة عشر إمامًا على مدار الأسبوع بمقر الهيئة الوطنية للإعلام ، مما سيسهم بشكل فعال في تجديد الخطاب الديني ، وتوجيه رسالة إعلامية تعبر عن سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية.

وشمل التدريب تنفيذ تطبيقات عملية لكل متدرب في مجال البرامج الإذاعية والتليفزيونية شارك جميع المتدربين فيها كما تم تجهيز حقيبة تدريبية لكل متدرب تحتوي علي مواد علمية في مجال وموضوعات التدريب.

شارك في التدريب عدد من كبار خبراء الإعلام بمعهد الإذاعة والتليفزيون بمقر الهيئة الوطنية للإعلام.

وشهد حفل الختام الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون وألقى كلمة نيابة الأستاذ/حسين زين - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام – رحب فيها بالتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة الأوقاف وطالب الأئمة بتطبيق ما تدربوا عليه من مهارات لرفع راية الدين الحنيف والتبصير بوسطية وسماحة الإسلام وأنه دين حضارة جاء بمشروعين أحدهما عقدي والآخر إنساني يحفظ حياة الإنسان ويصونه.

كما أعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب ، موجهين الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وللهيئة الوطنية للإعلام وعلي رأسها حسين زين لتوفير كافة الإمكانيات الازمة لإنجاح الدورة ، وأنهم حققوا استفادة كبيرة من التدريب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ونظيرتها المجموعة الصينية

ترشيحاتنا

انفجار سيارة مفخخة في إٍسرئيل

محمد صلاح يغيب عن مران ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

جريت في الشارع ودمها بيسيل .. اعترافات مثيرة لـ قاتل زوجة أخيه بـ سوهاج

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

للرجال فقط.. احم نفسك من الإصابة بمرض سرطان البروستاتا بهذه الطرق

فوائد تناول الثوم على الريق.. المساعدة فى التخسيس ومنع الإصابة بالسرطان الأبرز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور