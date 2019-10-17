السويسري فايلر يشيد بتألق حارس الأهلي

لاقي محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إشادة خاصة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال مران أبناء الرداء الأحمر.



وشهد مران فريق الأهلي تألق محمد الشناوي، خلال تقسيمة الفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان اتحاد الكرة، قرر تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لدواعي أمنية، والذي كان مقرر له يوم السبت، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري، وسوف يتم تحدد موعد اللقاء في وقت سابق.

