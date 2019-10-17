يعالج السكتات الدماغية.. مشروب سحري للقضاء على التهابات المسالك البولية





وفي ذلك اشار موقع "bold sky " إلى فوائد مشروب "التوت البري و الجزر" الذي من شأنه الوقاية من كثير من الأمراض وعلاج غيرها.



أشارت بعض الدراسات إن تناول كوب من مشروب الجزر بالتوت البري، يساعد فى التخلص من التهابات المسالك البولية بصورة كبيرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي من شأنها القضاء على تلك الالتهابات.



كما يساعد تناول المشروب فى الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بالسكتات الدماغية، بالإضافة لما يحتويه من انزيمات تساهم فى تعزيز صحة القلب، إضافة إلى أنه يساعد فى تقوية الذاكرة بصورة كبيرة.



ويعمل المشروب على الحماية من مخاطر التعرض للإصابة بالتهابات القولون لما يحتويه من ألياف طبيعية ومواد مضادة للاكسدة.



من الجيد أن يقوم الناس بإضافة مشروبات صحية إلى يومهم، وسيزيد من فاعلية الأمر أن يكون هناك مشروب له مفعول سحري في علاج بعض الأمراض الخطيرة.