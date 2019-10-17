محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

واصل محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.



ويُعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.



يذكر أن الأهلي يواصل تدريباته، استعدادًا للمرحلة المقبلة خاصة بعد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن رفض استكمال منافسات الدوري، قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كان مقرر لها بعد غدٍ السبت، قبل تأجيلها لدواع أمنية.

