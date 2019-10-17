بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق بشأن البريكسيت

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بلاده توصلت لـ "اتفاق جديد عظيم" حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي.



وتابع جونسون: "الآن على البرلمان أن يتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول يوم السبت حتى نتفرغ لأولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة، الخدمات الصحية، الجرائم العنيفة، والبيئة".



من ناحيته أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن توصل الطرفين للاتفاق الجديد، وقال: "عندما تكون هناك إرادة يكون معها الاتفاق، ولدينا الآن اتفاق! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي وللمملكة المتحدة، كما أنه دليل على التزامنا بإيجاد الحلول".



في المقابل، قال رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، إنه "غير سعيد بهذا الاتفاق".



في السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اقتراب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من الوصول إلى المرحلة الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بموافقة البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي على الخطوات الأخيرة التي يجب اتخاذها.



وجاء هذا التصريح عقب موافقة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاق تم التوصل إليه يوم الخميس، قبل ساعات من قمة الاتحاد في بروكسل، والذي بموجبه ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.