Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي: نحترم الأمن ولا نتحدى أحدًا ونطلب انتظام جدول الدوري فقط

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
اكدت إدارة الأهلي أنها لا تتحدى أحدا في رفضها خوض أي مباراة بمسابقة الدورى قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها السبت وتم تأجيلها بشكل نهائي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدى البلد أنهم يقدرون رجال الأمن بشكل خاص وجهودهم في التصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار مصر.

واضاف أن الأهلي طلب بشكل واضح إنتظام مسابقة الدورى والحفاظ علي الجدول الذي تم إرساله لجميع الأندية ولم يكن هناك أي أزمة في تأجيل المرحلة الرابعة بالكامل وليس مباراة واحدة.

وأوضح أن الرؤية الأمنية ليست محل خلاف وهناك تقدير واضح من الأهلي لها لكن علي مسئولي إتحاد الكرة القيام بدورهم اولًا فمن غير المنطقي تأجيل مباراة واحدة وإستبدالها بمباراة من المرحلة الخامسة في نفس التوقيت.

وتابع ان الأهلي أطلق تحذير فقط وتحدث بنفس مطالب جميع الأندية مثل سموحه والجونة والمقاولون وغيرهم ولم يطلب شيئا فوق حقوقه أو حتي تأجيل كل مباريات المرحلة.

وشدد المصدر - رفض ذكر اسمه- أن الموسم الماضي طالب الأهلي بإنهاء البطولة قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية ولم يسمع احد ودخلنا في ازمة مع كاف بعد ذلك واعترف الجميع بشرعية مطالبنا بعد ذلك.

وقال إن الأهلي لا يزايد أحدا علي دوره الوطني ودعمه لمؤسسات الدولة واجهزتها الامنية وتقديرهم وهو ما يظهر في جميع المواقف والتي تحتاج إلي بيانات او تصريحات فهناك إلتزام حرفي بكل ما تقره واخرها حين طلب منا نقل مباراة كانو سبورت من ملعب السلام الي برج العرب رغم مخالفة ذلك للائحة الإتحاد الأفريقي ولكنهم تحركوا علي الفور وحصلوا علي موافقة بطل غينيا الإستوائية.

وشدد أن الأهلي يكرر تقديره وإحترامه لاجهزة الدولة بكافة مؤسساتها ولا يقبل أن يجره أحد إلي منعطف أخر فمطلبه رياضي بحت وهو تحمل إتحاد الكرة بمسئولياته وإلتزامه بالحفاظ علي إنتظام جدول الدوري فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

الدوري المصري على صفيح ساخن.. قرار اشعل الأزمة.. صمت أهلاوي.. وهجوم من مرتضى منصور على الجبلاية.. ورفض من الأندية

اتحاد الكرة لـ الأندية : اسألوا الأمن عن سبب تأجيل مباريات الدوري

اتحاد الكرة: بيان الأهلي غير منطقي والأجندة الدولية تحسم أزمة المؤجلات

بيحافظ على حقوق كل الأندية.. ضياء السيد يدافع عن بيان الأهلي

ترشيحاتنا

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

بعد واقعة فاطمة.. ماكرون يدافع عن الحجاب ويطالب الفرنسيين بهذا الأمر

أحمد السقا يقع فى خطأ بسبب علم لبنان .. اعرف التفاصيل

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حافلة المعتمرين بالسعودية

الأولى مفاجأة.. أجمل 10 نساء فى 2019.. صور

بسبب قطة .. سيدة تقطع جسد زميلها وتضعه في أكياس.. تفاصيل مروعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم تنهال بالضرب المبرح على طفلها حديث الولادة بسبب موعد غرامي

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد