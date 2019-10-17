الأهلي: نحترم الأمن ولا نتحدى أحدًا ونطلب انتظام جدول الدوري فقط

اكدت إدارة الأهلي أنها لا تتحدى أحدا في رفضها خوض أي مباراة بمسابقة الدورى قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها السبت وتم تأجيلها بشكل نهائي.



وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدى البلد أنهم يقدرون رجال الأمن بشكل خاص وجهودهم في التصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار مصر.



واضاف أن الأهلي طلب بشكل واضح إنتظام مسابقة الدورى والحفاظ علي الجدول الذي تم إرساله لجميع الأندية ولم يكن هناك أي أزمة في تأجيل المرحلة الرابعة بالكامل وليس مباراة واحدة.



وأوضح أن الرؤية الأمنية ليست محل خلاف وهناك تقدير واضح من الأهلي لها لكن علي مسئولي إتحاد الكرة القيام بدورهم اولًا فمن غير المنطقي تأجيل مباراة واحدة وإستبدالها بمباراة من المرحلة الخامسة في نفس التوقيت.



وتابع ان الأهلي أطلق تحذير فقط وتحدث بنفس مطالب جميع الأندية مثل سموحه والجونة والمقاولون وغيرهم ولم يطلب شيئا فوق حقوقه أو حتي تأجيل كل مباريات المرحلة.



وشدد المصدر - رفض ذكر اسمه- أن الموسم الماضي طالب الأهلي بإنهاء البطولة قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية ولم يسمع احد ودخلنا في ازمة مع كاف بعد ذلك واعترف الجميع بشرعية مطالبنا بعد ذلك.



وقال إن الأهلي لا يزايد أحدا علي دوره الوطني ودعمه لمؤسسات الدولة واجهزتها الامنية وتقديرهم وهو ما يظهر في جميع المواقف والتي تحتاج إلي بيانات او تصريحات فهناك إلتزام حرفي بكل ما تقره واخرها حين طلب منا نقل مباراة كانو سبورت من ملعب السلام الي برج العرب رغم مخالفة ذلك للائحة الإتحاد الأفريقي ولكنهم تحركوا علي الفور وحصلوا علي موافقة بطل غينيا الإستوائية.



وشدد أن الأهلي يكرر تقديره وإحترامه لاجهزة الدولة بكافة مؤسساتها ولا يقبل أن يجره أحد إلي منعطف أخر فمطلبه رياضي بحت وهو تحمل إتحاد الكرة بمسئولياته وإلتزامه بالحفاظ علي إنتظام جدول الدوري فقط.