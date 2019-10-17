أبو العينين: كنت حريصًا على حضور أحدث الاكتشافات الأثرية بوادي الملوك.. فيديو

قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إنه كان حريصا على حضور أحدث الاكتشافات الأثرية بوادي الملوك بصحبة العالم الأثري الكبير زاهي حواس، التي قامت بها البعثة المصرية.



وأضاف محمد أبو العينين، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه فخور جدا بأداء البعثة المصرية والنتائج التي وصلت إليها، خاصة في أحد الاكتشافات الأثرية بوادي الملوك، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة خلال الفترة القادمة.



وأوضح محمد أبو العينين، أن هناك إصرارا من البعثة المصرية على الوصول الي حقائق الأمور وإعلاء اسم مصر عالميا، مضيفا أن الأحداث التى تشهدها مصر وكم الاكتشافات التي تحدث من وقت لآخر تتناولها كل صحف العالم، ويكونون على علم بالاكتشاف الجديد.