Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو العينين: كنت حريصًا على حضور أحدث الاكتشافات الأثرية بوادي الملوك.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:46 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبوالعينين
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إنه كان حريصا على حضور أحدث الاكتشافات الأثرية بوادي الملوك بصحبة العالم الأثري الكبير زاهي حواس، التي قامت بها البعثة المصرية.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه فخور جدا بأداء البعثة المصرية والنتائج التي وصلت إليها، خاصة في أحد الاكتشافات الأثرية بوادي الملوك، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد أبو العينين، أن هناك إصرارا من البعثة المصرية على الوصول الي حقائق الأمور وإعلاء اسم مصر عالميا، مضيفا أن الأحداث التى تشهدها مصر وكم الاكتشافات التي تحدث من وقت لآخر تتناولها كل صحف العالم، ويكونون على علم بالاكتشاف الجديد.
Advertisements

ترشيحاتنا

جبروت امرأة بقرية تلبانة.. قطعت العضو الذكري لـ شاب وأجبرت شقيقه على تعذيبه.. والأهالى يشعلون النيران فى منزلها.. فيديو وصور

أحمد السقا يقع فى خطأ بسبب علم لبنان .. اعرف التفاصيل

مفاجأة برلمانية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بـ الصناديق الخاصة.. تفاصيل

أنباء عن وقف العملية العسكرية التركية على سوريا في هذا التوقيت

الدوري المصري.. الأهلي يخطر اتحاد الكرة بقرار مهم

وزيرة الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد الالتهاب السحائي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم تنهال بالضرب المبرح على طفلها حديث الولادة بسبب موعد غرامي

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد