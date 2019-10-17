تحديات الأمن الوطنى.. ندوة تثقيفية بالسويس

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر ندوة تثقيفية حول التحديات المستقبلية للأمن الوطنى حاضر فيها لواء شرطة الدكتور محمد على حسونة المحاضر بأكاديمية الشرطة وكليات الحقوق المصرية بحضور النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بمحافظة السويس والكاتب والمؤرخ السياسي السادات غريب ابن البطل غريب محمد والأستاذة امال فرج مدير عام إدارة الخدمة العامة بالشئون الاجتماعية ومكلفات الخدمة العامة والاتحادات الطلابية بالمدارس والجامعة.



جاء ذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة للاستعلامات بنصر أكتوبر المجيد ، وفى كلمتها الافتتاحية للندوة أشارت الإعلامية ماجدة عشماوى مدير مركز النيل للإعلام بالسويس إلى أن التحولات التكنولوجية والسياسية والاقتصادية فى العالم أدت إلى إفرازات جديدة من السلوك العالمى والدولى فى جميع دروب الحياة وترتب على ذلك تغيرات فى أساليب التفكير البشرى والنظريات المختلفة فى العلوم والادب والفنون وانعكس كل ذلك على منظومة الأمن الوقائى والعلاجى فى جميع دول العالم.



تحدث اللواء محمد على حسونة حول ماهية الخس الأمنى وماهية الحس الأمنى وخصائص وعوامل تنمية الحس الأمنى ووسائل تنمية الحس الأمنى وأشار إلى ضوابط الحس الأمنى ومظاهرة الخارجية وغايته ومصادر الحس الأمنى وأهمية دوره وتحدث عن التكنولوجيا الحديثة والخس الأمنى فى مجال منع الجريمة من خلال استخدام الحاسب الآلي فى تحديد ملامح المشتبة فيهم وتحدث عن القيادة الأمنية وعلاقتها بمهارة الحس الأمنى لرجل الأمن من خلال المهارات الأمنية لرجل الأمن والإطار النظرى لمفهوم القيادة ونوة عن التطبيقات العملية لتأثيرات الخس الأمنى فى القيادة الأمنية من خلال تأثيرات الحس الأمنى فى القيادة الإدارية الأمنية الرشيدة والخس الأمنى ونماذج عملية فى ضبط قضايا واقعية وعرض سيادته نماذج عملية لدور الحس الأمنى فى ضبط القضايا السياسية والجنائية.



وتحدث النائب عبد الحميد كمال عن دور السويس فى نصر أكتوبر وأهمية دور الشباب للحفاظ على مكتسبات النصر المجيد وحث الشباب على عدم الانتباه إلى الشائعات التى غرضها زعزعة الأمن الوطنى وهدم مصر وأن كل شاب لا بد أن يعمل لكى يطور من نفسه حتى يصل لهدفه وضرورة الحفاظ على أمن واستقرار مصر.



كما تحدث المؤرخ السادات غريب عن بطولات السويس فى نصر أكتوبر ودور المقاومة الشعبية فى الحفاظ على نصر أكتوبر المجيد وعرض السيرة الذاتية وتاريخ ابطال المقاومة الشعبية ودورهم فى نصر أكتوبر وفى نهاية الندوة هتف الشباب تحيا مصر تحيا مصر.