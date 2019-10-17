غنية بالمعادن السامة.. احذري تناول طفلك الرضيع هذه الأطعمة

كشف بحث جديد أجري مؤخرا في جامعة نيويورك، أن يمكن لبعض الأطعمة الصلبة للأطفال الرضع أن تحتوي على المعادن الثقيلة السامة، مثل الأطعمة التي تحتوي على الأرز، والجزر، والبطاطا الحلوة، وعصائر الفاكهة.



واختبر الباحثون حوالي 168 من أطعمة الأطفال الصلبة والمنتشرة في الأسواق داخل الولايات المتحدة، ووجدوا أن 95 % من أغذية الأطفال المختبرة تحتوي على معدن واحد أو أكثر.



على وجه التحديد ، أشار الباحثون إلى أنه الأطعمة الصلبة المتداولة في أطعمة الاطفال الرضع كانت تحتوي على 94% على الرصاص ، و 75 %يحتوي على الكادميوم ، و 73% يحتوي على الزرنيخ و 32 %يحتوي على الزئبق، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه من بين الأطعمة التي تشكل أكبر خطر التعرض للمعادن الثقيلة، هي الأطعمة التي تعتمد على الأرز والجزر والبطاطا الحلوة وعصائر الفاكهة، وقد وجدوا ان بداخلهم أربعة معادن سامة وثقيلة، وهي: الزرنيخ والكادميوم والرصاص والزئبق.



وأظهرت نتائج الدراسة، إلى أن واحدًا من كل أربعة أغذية أطفال تم اختبارها احتوى على واحد أو اثنين من المعادن الأربعة السابق ذكرها، من بين الأطعمة الأكثر سمية للأطفال الرضع كانت الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الأرز والجزر، والبطاطا الحلوة

ويعتبر الزرنيخ هو عنصر طبيعي في قشرة الأرض ويمكن العثور عليه في الهواء والغذاء والتربة والمياه، ام في شكله غير العضوي وعلى مستويات عالية ، يمكن أن يكون الزرنيخ شديد السمية ،وفي بعض الاحيان قاتل.



وتشير الدراسات السابقة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لمستويات منخفضة من الزرنيخ لديهم مهارات إدراكية أقل من أقرانهم، وكشفت دراسة أجريت عام 2004 من جامعة كولومبيا في نيويورك أن الأطفال البنغلاديشيين الذين تعرضوا الزرنيخ في مياه الشرب لم يحققوا نتائج جيدة في الاختبارات المتعلقة بمهارتهم الإدراكية.



وتمتص النباتات الزرنيخ سريعًا من التربة والمياه حيث يتم زراعته، وفقا للتقرير ، فإن المحاصيل الجذرية ، مثل الجزر والبطاطا الحلوة ، تحتفظ أيضا بكميات كبيرة من الزرنيخ والتي تقوم بامتصاصه من التربة.



غالبًا ما يتم استخدام حبوب أرز الرُضّع كأول مادة صلبة للطفل لأنها خفيفة النكهة وسهلة الهضم وتحتوي على الحديد، إلا أن الباحثين اقترحوا استبداله بدقيق الشوفان والحبوب الكاملة.