اذا كنتي تبحثين عن اطباق حلوى بطريقة جديدة يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل كيكة الجيلي





مقادير عمل كيكة الجيلى:

كوب سكرفراولةن صف كوب زيت نصف كوب لبنبيكينج بودر3 بيضات2 كوب دقيق2 عبوة جيلى فراولةفانيلياماء مغلى



طريقة عمل كيكة الجيلى:



1/ لعمل الجيلى، قومى بضرب البيض مع الفانيليا لمدة 5 دقائق، بالمضرب أو فى الخلاط الكهربائى، ثم أضيفى السكر واستكملى ضرب المكونات معًا، وبعد ذلك أضيفى اللبن والزيت واستمرى فى الضرب حتى تمتزج كل هذه المكونات معًا بشكل جيد.



2/ أضيفى البيكينج بودر والدقيق المنخول، ثم قلّبى بخفة حتى تحافظى على الهواء.



3/ صُبّى الخليط فى صينية مدهونة بالدقيق والزبدة، ثم ادخليها فرنًا متوسط الحرارة لمدة نصف الساعة، أو حتى تمام النضج.





4/ أخرجى الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد تمامًا، ثم رُصّى الفراولة المقطعة لشرائح على وجهها



.5/ ذوّبى محتويات الجيلى فى نصف كمية المياه المغلية المكتوبة على العبوة، ثم أضيفى إليه ملعقتى سكر،وفى صينية الكيكة نفسها صُبّى خليط الجيلى، ثم أدخليها الفريزر لمدة ربع الساعة حتى تتماسك، وبعد ذلك أدخليها الثلاجة لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك أخرجيهاوقدّميها باردة بالهنا والشفا.