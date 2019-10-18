بيان عاجل موجه لوزيرة الصحة بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية بالمطرية

قال النائب عاطف مخاليف ، عن دائرة المطرية بمحافظة القاهرة أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتورة هالة زايد ، وزير الصحة فى البرلمان يوم الأحد المقبل بشأن تدنى مستوى الخدمات الصحية فى المطرية.



وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سيتقدم بالبيان العاجل لعدم توافر دكتور باطنة لمدة عامين فى مستشفى المطرية ، والتى يتوافد عليها 5000 مواطن.



كما أكد عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية أن البيان العاجل الموجه لوزير الصحة يتضمن عدم تواحد دكتور بمكتب الصحة بعرب الطوايلة ، الأمر الذى يؤدى إلى تعطل إجراءات دفن الموتى.



وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد، يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل.

