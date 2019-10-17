طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأمضت الليلة في السجن.. شاهد

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم، الخميس، تقريرًا يتناول موقفًا مفاجئًا وغريبًا من نوعه واجهته زوجة سيئة الحظ، بعد أن طلبت من زوجها تنظيف المنزل، حيث اضطرت بعد ذلك إلى قضاء ليلة في السجن بتهمة "إزعاج شريك حياتها".



وأشار التقرير إلى أن الزوجة قررت مؤخرًا الخروج عن صمتها والكشف عن تفاصيل الموقف الذي واجهته وشعورها حياله، مؤكدة على أنها لم تقدم على أي فعل غير قانوني.



و أوضح التقرير أنه قد تم إلقاء القبض على الزوجة "فاليري نيل"، التي تبلغ من العمر 59 عامًا، وهي من مقاطعة "نورث يوركشاير" البريطانية، وقضت 17 ساعة في زنزانة السجن، قبل أن تُوجه إليها تهمة "السلوك المسيطر"، وذلك في شهر أبريل الماضي.



وفي السياق ذاته، أفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول تفاصيل الواقعة بأن الزوجة فوجئت بحضور الشرطة إلى منزلها، لكنها بالرغم من ذلك لم تشعر بالقلق، خاصة وأن شريك حياتها "مايكل ساندرز" ضابط سابق بالسجن، فضلًا عن أنه لم يكن لدى أي منهما مشاكل قانونية عالقة.



لكن سرعان ما تبين لها أنها كانت مخطئة تمامًا، بعد أن أبلغها أربعة ضباط بأنهم سيقومون بإلقاء القبض عليها، وبالفعل تم اقتيادها إلى قسم الشرطة، حيث تم أخذ بصماتها وإيداعها في زنزانة بلا نوافذ حتى صباح اليوم التالي، حيث تم إطلاق سراحها في العاشرة صباحًا، كما تم منعها من منزل الزوجية، وفوجئت بوجود احتمال بأن يتم محاكمتها.



وقالت "ديلي ميل" إن جريمتها المزعومة كانت "تحويل حياة شريك حياتها إلى جحيم"، حيث تم اتهامها بالسلوك المسيطر والقهري تجاه "مايكل ساندرز"، وهو اتهام أصبح جريمة في عام 2015، في محاولة لوضع حد للإساءة غير الجسدية في العلاقات الزوجية، والتي تتضمن التهديدات المستمرة، ومحاولات الإذلال والسيطرة على الطرف الآخر.



من جانبها، أكدت "فاليري نيل" على أنه خلال زواجها، والذي اتفقت هي و"ساندرز" في الرأي على أنه كان زواجًا غير سعيد، فإن أكثر ما أذنبت فيه كان مطالبة من أصبح الآن طليقها، والذي كان يعاني من الاكتئاب، بتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، والتذمر بشأن تكريسه وقت طويل لسيارته الرياضية، فضلًا عن مطالبته بتقليل ذهابه إلى صالة الألعاب الرياضية أو "الجيم".



وتابعت قائلة إن كل ما طلبته من طليقها هو أن يقوم بتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، ويعد لها كوبًا من الشاي، مشددة على أن ذلك في رأيها لا يعد جريمة.



الجدير بالذكر أنه تم إسقاط التهم في نهاية المطاف، في مقابل قبول "فاليري" بأمر تقييدي مدته عامان.