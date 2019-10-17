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أخبار العالم

ترامب يعلق دعوته لـ أردوغان إلى زيارة واشنطن

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:42 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق دعوته إلى أردوغان في انتظار ما ستسفر عنه محادثات أنقرة.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح بأن الرئيس، رجب طيب أردوغان، لن يجري الزيارة المخطط لها إلى الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن عقوبات عليه أو على أي من أفراد عائلته.

وأشار أوغلو في تصريحات لقناة "BBC" بنسختها التركية، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو من دعا أردوغان ليزور الولايات المتحدة، وأن الرئيس التركي قبل هذه الدعوة، وأضاف: "إلا أن هذه الزيارة ستخسر أي معنى في حال فرض أي عقوبات عليه أو عائلته".

وشدد وزير الخارجية على أن الأمن القومي يمثل الأولوية بالنسبة للحكومة التركية وقال: "نحن بصراحة لا نخشى العقوبات. إذا لم نقض على الإرهابيين اليوم، يمكن أن يصبح ذلك أكثر صعوبة في المستقبل. ولهذا السبب، هذه المسألة أهم بالنسبة لنا من العقوبات".

وأوضح أوغلو أن بلاده لم تنتظر الضوء الأخضر من ترامب لبدء العملية العسكرية في سوريا أو من أي طرف آخر، مبينا: "أردنا العمل مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تف بالتزاماتها".

وكانت السلطات التركية قد أعلنت يوم 9 أكتوبر، بدء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وسط انتقادات ورفض عربي ودولي.
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