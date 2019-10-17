صلاح أمين يمنح المقاصة 3 نقاط ثمينة بفوز غال على المصري.. فيديو

أنهى فريق مصر المقاصة المباراة التي تجمع بينه وبين المصري البورسعيدي، بفوز غال بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.



منح صلاح أمين مهاجم فريق مصر المقاصة الفوز لصالح ناديه بعد تسجيله ركلة جزاء غالية في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعد أن احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الفيومي بسبب عرقلة ايزي ايميكا لـ محمد مسعد لاعب المقاصة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد مصر المقاصة إلى 6 نقاط ويحتل المركز السادس، بينما يستقر المصري البورسعيدي عند المركز التاسع برصيد 4 نقاط.