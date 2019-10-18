كأس المحافظ .. دورة كرة قدم بين المديريات الحكومية في المنيا

تنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا دورة رياضية لكرة القدم الخماسى بين الهيئات والمصالح الحكومية.



وتهدف البطولة الي تقوية أواصر الصداقة والتعاون بين الهيئات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة على كأس اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا واشراف المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



تقام البطولة على ملاعب النادى الرياضى بالمنيا فى الفترة من الاحد 20 اكتوبر حتى الأربعاء 23 اكتوبر من الساعة السادسة مساءا حتى الثامنة مساءا.



وتاتي البطولة في اطار الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة بمشاركة 8 فرق من المصالح والهيئات تمثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب و الاسكان وجامعة المنيا وشركة الكهرباء والوحدة المحلية لمدينة المنيا وسيكون حفل الافتتاح الاحد السادسة مساءا بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة