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أخبار العالم

ترامب: أخبار عظيمة من تركيا عقب لقاء أردوغان وبنس وبومبيو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:46 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن ورود أخبار جيدة من تركيا، عقب الاجتماع الذي جمع بومبيو وأردوغان وبنس.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أخبار عظيمة من تركيا، مؤتمر صحفي قصير بين نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو".

ووجه ترامب الشكر إلى أردوغان قائلا: "شكرا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم حماية حياة الملايين من الأشخاص".

وكان لقاء قد جمع الرئيس التركي بنائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية في محاولة لإنهاء العملية العسكرية في سوريا.
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