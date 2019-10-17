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فن

بدء العرض المسرحي سكة سفر بمسرح الهوسابير

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:22 م
مسرحية سكة سفر
مسرحية سكة سفر
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آيه عاطف
بدأ العرض المسرحي سكة سفر للفنان حازم إيهاب على خشبة مسرح الهوسابير بحضور عدد من نجوم الفن.

وحرص على الحضور كل من المنتجة سارة الطباخ، وتوني ماهر، والليثي ومن المتوقع حضور نجوم اخرين.

مسرحية "سكة سفر" من تأليف و إخراج وليد طلعت ومن المقرر عرضها 3 مرات أسبوعيًا.

يذكر ان حازم إيهاب بدأ مشواره الفني في عام 2013 ، ودرس في المعهد العالي للسينما، حيث قدم عدة أعمال مسرحية منها (هاملت المليون) في عام 2015.
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