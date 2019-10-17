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تعليم

"التعليم" تحضر احتفال مدارس التربية الخاصة بالقاهرة بيوم "العصا البيضاء"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:36 م
يوم العصا البيضاء
يوم العصا البيضاء
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ياسمين بدوي
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بالمحافظات وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالأطفال ذوي القدرات الخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون.

وشهد الاحتفال تقديم عروض موسيقية ورياضية من قبل الطلاب شملت التعريف بمفهوم العصا البيضاء وأهميتها بالنسبة للطفل الكفيف.
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