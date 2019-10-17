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أخبار العالم

أنباء عن وقف العملية العسكرية التركية على سوريا في هذا التوقيت

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:41 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن أردوغان سيوقف العملية العسكرية على سوريا خلال 120 ساعة.

ومن جهته قال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب كان واضحا بشأن ما يريد رؤيته من نظيره التركي حول وقف فوري لإطلاق النار شمال سوريا.

وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابه بموقع تويتر: "أخبار عظيمة قادمة من تركيا".
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