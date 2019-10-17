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توك شو

أبو العينين: المتحف المصري الكبير رسالة عالمية قوية لكل الدنيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:50 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبوالعينين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن تواجد وزير الآثار والخبراء والعلماء الكبار في كل الاكتشافات الأثرية رسالة للعالم كله على الفرحة التي تمثل حدثا جديدا لاكتشاف جديد خاصة بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك عددا كبيرا من السائحين والمستثمرين حرصوا على الحضور في الاكتشاف الأثري الجديد فى البر الغربى بالاقصر ليستمتعوا بمشاهدة الآثار المصرية القديمة صاحبة الثقافة العظيمة والعريقة.

وأوضح محمد أبو العينين، أن مصر تملك الكم الأكبر من آثار العالم في أماكن مختلفة في الجمهورية والاكتشافات كل يوم تتوالى وكثيرة، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون رسالة عالمية قوية لكل العالم، خاصة انه يضم 100 ألف قطعة أثرية ومكانه مميز بجانب الأهرامات وأبو الهول بطريقة تكنولوجية عصرية جديدة.
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