نادية حاصلة على مؤهل عال وصاحبة أول اسكوتر للنقل بالإسكندرية.. فيديو

«سكوتر».



وروت تفاصيل حياتها وبدايتها قائلة :"حصلت على ليسانس آداب قسم تاريخ و آثار إسلامية، وعملت فى مكتبة الإسكندرية بعد تخرجي ولكني انقطعت عن العمل بعد زواجي، ولأن ربنا لم يرزقني بأطفال قررت أرجع تانى للشغل ودورت كتير جدا فى المدارس أو أى شغل إدارى وكل محاولاتى باءت بالفشل"



بداية الموضوع كانت" عندما قمت بشراء السكوتر منذ ما يقرب من عام ونصف من أجل قضاء مشاويري الخاصة نظرا لعدم امتلاكي سيارة.



وتابعت قائلة: «بالصدفة كنت بكلم واحدة صاحبتى بتبيع حاجات أون لاين وكنت عايزة منها نظارة، و كنّا بنتفق على الميعاد اللى الكوريير حيوصل لى النظارة، وفجأة لقيت نفسى بقولها أنا هشتغل معاكى وهوصلك الأوردرات بالسكوتر».

أشارت إلى رد فعل زوجها، والذى يعمل قبطان بحرى، في البداية عبر عن قلقه وخوفه من تعرضها لمضايقات فى العمل أو الطريق، و لكن مع الوقت زال منه هذا القلق وأصبح أكبر داعم لها، وخاصة لأن زبائن نادية جميعهن من السيدات، سواء العميلة أو صاحبة الأوردر.



أصبحت نادية معروفة جدا لدى السيدات اللاتى يمتهن أعمالا ويبعن منتجاتهن أون لاين. فى البداية اشتهرت فى الأوساط العملية باسم نادية سكوتر ثم أصبحت فيما بعد تعرف باسم نادية الأوردر. وهى سعيدة جدا بهذا اللقب والذى إضافته على الكارت الشخصى لها.



تحافظ نادية على مواعيد العمل من ٩ صباحا حتى ٣ مساء تماما كما لو كانت تعمل فى وظيفة لدى أى شركة أخرى، وتحصل على إجازة يوم الجمعة والسبت.



دخول نادية هذه المهنة لاقى ترحابا من جميع الأطراف نتيجة لشعورهم بالأمان فى التعامل مع سيدة، فهى تستلم الطلب من سيدة و تسلمه لسيدة أخرى.



عبرت نادية عن أكثر ما يسعدها وهو أن مجرد حلمها للحصول على عمل، لم يتحقق فقط ، بل أصبحت تمتهن عملا خاصا بها يكبر كل يوم وهى تطمح أنه ربما فى يوم تؤسس شركة كوريير كل موظفاتها من البنات والسيدات.





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