نائب يخاطب وزارتي الاستثمار وقطاع الأعمال بشأن فندق شبرد ورسوم المناطق الصناعية

أكد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب احاطة منذ فترة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن الوضع المتردي الذي يعاني منه فندق (شبرد) السياحي.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الطلب سوف يتم مناقشته في لجنة السياحة بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للتحقيق في الأمر ووضع حلول جزئية لتشغيل الفندق مرة أخرى، وتقديم الدعم اللازم لمعالجة المشاكل التي يعاني منها وعودته مرة أخرى، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد القادم.



وأوضح النائب أيضا أن لجنة الصناعة ستقوم بمناقشة طلب احاطة أخرى يوم الاثنين موضوع بشأن الرسوم المُبالغ فيها المفروضة بالمناطق الصناعية الحرة بمدينة نصر والعامرية.