استحداث نادي السينما الأفريقية بقصر السينما

اتفق الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما مع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على إقامة نشاط سينمائي مشترك بين القصر والمهرجان، ويأتي ذلك في إطار مواكبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



واتفق الثنائي "عبدالمنعم وفؤاد" على عرض فيلم افريقي شهريًا، وتحديدًا يوم الاثنين الأخير من كل شهر، وذلك تحت عنوان "نادي السينما الأفريقية"، على أن تبدأ هذه العروض بفيلم "دفن كوتو" إنتاج غانا، وذلك في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري.



يذكر أن قصر السينما استضاف مؤخرًا عددًا كبيرًا من النجوم، منهم الفنان خالد الصاوى وأحمد بدير والمخرج مجدي أحمد علي، كما تم عرض فيلم "من قتل الأرمن" بحضور صنّاعه.