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أخبار البلد

رشوان شعبان: نضع ملف حماية الأطباء نصب أعيننا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد الحضور بانتخابات الأطباء للتجديد النصفي جاء مخيب الآمال، مضيفًا أن عدد الحضور جاء أكبر من السنة السابقة وستظل عدم مشاركة الأطباء وصمة عار.

وأكد شعبان في تصريحات لصدي البلد، أن المجلس الحالي حاز علي أغلبية الأقلية، مضيفًا أن الأعداد الكبيرة تمثل صوتا عاليا لدى أجهزة الدولة.

وأشار عضو المجلس، إلى أن السوشيال ميديا والدعاية ليس لها تأثير على آراء الأطباء ويكتفوا بالتنفيذ فقط من خلال التصويت بصندوق الانتخابات.

وأضاف أن المجلس يضع نصب عينه ملف حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى التدريب الطبي المستمر.
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