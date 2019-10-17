خطة جامعة الأزهر لتطوير الأداء بالمدن الجامعية.. صور

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن خطة الجامعة لإدارة المدينة الجامعية وتطوير الأداء فيها.



وقال عامر، لصدى البلد، إن الجامعة أعدت خطة من شأنها اختيار لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، للإشراف على المدينة الجامعية وإعطاء ملاحظاتهم للعمل فيها وتطوير الأداء بها من أجل تقديم خدمة مميزة للطلاب والطالبات.



وأضاف، أن الأساتذة الذين تم اختيارهم سيكلفون بالإشراف والمتابعة على كل ما يتم داخل المدينة الجامعية والإشراف على ما يقوم به مشرفو المدينة أنفسهم والموظفون بها، والمراقبة على عملهم وكيفية تسيير الأمور في المدينة والتعامل الذي يتم مع الطلاب.



وأشار إلى أن الأساتذة سيقومون بوضع هذه الملاحظات وعرضها على إدارة الجامعة للنظر فيها حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة والتي تحتاجها المدينة والطلاب بالفعل حتى تكون هناك نتائج ملموسة وتحسن في الأداء بالمدينة.



وأشار إلى أنه بداية من 20 أكتوبر الجاري، سيتم فتح باب التقديم وسحب المظاريف للطلاب الجدد من أجل السكن في المدينة العام الحالي ويستمر هذا التقديم حتى الرابع عشر من نوفمبر المقبل.