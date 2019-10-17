Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خطة جامعة الأزهر لتطوير الأداء بالمدن الجامعية.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:28 م
خطة جامعة الأزهر
خطة جامعة الأزهر لتطوير الأداء داخل المدن الجامعية
Advertisements
محمد شحتة
كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن خطة الجامعة لإدارة المدينة الجامعية وتطوير الأداء فيها.

وقال عامر، لصدى البلد، إن الجامعة أعدت خطة من شأنها اختيار لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، للإشراف على المدينة الجامعية وإعطاء ملاحظاتهم للعمل فيها وتطوير الأداء بها من أجل تقديم خدمة مميزة للطلاب والطالبات.

وأضاف، أن الأساتذة الذين تم اختيارهم سيكلفون بالإشراف والمتابعة على كل ما يتم داخل المدينة الجامعية والإشراف على ما يقوم به مشرفو المدينة أنفسهم والموظفون بها، والمراقبة على عملهم وكيفية تسيير الأمور في المدينة والتعامل الذي يتم مع الطلاب.

وأشار إلى أن الأساتذة سيقومون بوضع هذه الملاحظات وعرضها على إدارة الجامعة للنظر فيها حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة والتي تحتاجها المدينة والطلاب بالفعل حتى تكون هناك نتائج ملموسة وتحسن في الأداء بالمدينة.

وأشار إلى أنه بداية من 20 أكتوبر الجاري، سيتم فتح باب التقديم وسحب المظاريف للطلاب الجدد من أجل السكن في المدينة العام الحالي ويستمر هذا التقديم حتى الرابع عشر من نوفمبر المقبل.
خطة جامعة الأزهر لتطوير الأداء بالمدن الجامعية.. صور
خطة جامعة الأزهر لتطوير الأداء بالمدن الجامعية.. صور
خطة جامعة الأزهر لتطوير الأداء بالمدن الجامعية.. صور
خطة جامعة الأزهر لتطوير الأداء بالمدن الجامعية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 معلومات عن التقديم للمدينة الجامعية بـ جامعة القاهرة

الخشت: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الجامعي الجديد

ننشر مواعيد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالوادى الجديد

ننشر مصروفات السكن وطريقة التقديم للمدينة الجامعية بجامعة القاهرة

جمال السعيد: تحسين وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب بمدن بنها الجامعية

جامعة الأزهر لصدى البلد: سحب المظاريف للطلاب الجدد للسكن بالمدينة.. 20 أكتوبر

ترشيحاتنا

موجز البلد| أزمة مباراة الأهلي والزمالك .. تعطل المترو .. غياب محمد صلاح .. طلاق ياسمين رئيس .. الأهلى يلاعب انتر ميلان

ضبط مصنع حلوى فاسدة بالشرقية .. صور

وفاه مصري بحريق في السفينة حبيبة M بميناء دمياط.. صور

طريقة عمل الكشرى أسرع وأحلى من المحلات

شاهد.. أم تنهال بالضرب المبرح على طفلها حديث الولادة بسبب موعد غرامي

مجلس الأهلي يرهن مستقبله بشرط استقرار مسابقة الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط مصنع حلوى فاسدة بالشرقية .. صور

شاهد.. أم تنهال بالضرب المبرح على طفلها حديث الولادة بسبب موعد غرامي

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد