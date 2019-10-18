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برلمان

لمنع المحسوبية والمجاملات.. برلماني يطالب بتكثيف الرقابة على المؤسسات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
سمير البطيخي عضو
سمير البطيخي عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أكد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الجهود من جانب الجهات الرقابية للقضاء تماما على أي نوع من أنواع الواسطة والمحسوبية والمجاملات، وذلك بعد أن اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة على ذلك الأمر.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من الضروري أن يكون هناك شفافية ومصداقية وتحفيز الكفاءات الموجودة في المؤسسات بالدولة، من خلال الترقيات والحوافز الأخرى التي تدفعهم إلى الأمام وترفع شعار البقاء للكفاءات وليس لأصحاب المعارف والواسطة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض من الاشخاص الذين يستغلون العلاقات والمعارف للوصول إلى للحصول على المزايا بالمؤسسات وذلك لابد أن تكون الجهات الرقابية على دراية بهذا الأمر جيدًا ولا تسمح لهم بذالك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن تنفيذ كلية طب للقوات المسلحة، كان فكرة راودت المؤسسة العسكرية منذ 6 سنوات، وتحققت على أرض الواقع .

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة: "بتابع بنفسى يوميا نتائج تنفيذ كلية طب القوات المسلحة، وإذا تابع كل مسئول عمله؛ هنسبق الدنيا".

وأشار الرئيس إلى أنه تم تطبيق كافة الإختبارات المتبعة بكافة كليات الطب العريقة، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بداخل كلية الطب العسكرى للقوات المسلحة للحصول على أفضل النتائج مؤكدأ أن المجاملة فساد، وأنه تم اختبار جميع الطلبة بكلية الطب العسكرى للقوات المسلحة.

وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم .

ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرى، هو أحد أهم الإنجازات التى حدثت فى قطاع الصحة خلال العقود الماضية.
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