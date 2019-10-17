تأمينات مكثفة.. انطلاق الليلة الختامية لذكري مولد السيد البدوي.. صور

شهدت شوارع مداخل ومخارج مدينة طنطا وخاصة الطرق المؤدية لأماكن احتفالات مولد السيد البدوي إجراءات أمنية مشددة ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش المترددين علي أماكن الاحتفالات وذلك لمنع أي أعمال من شأنها الخروج على القانون.



كما تم وضع كاميرات مراقبة بجميع أماكن الاحتفال لمتابعة إجراءات تأمين المواطنين أولا بأول.



وشهدت منطقة الساري توافد الآلاف من المواطنين من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي.