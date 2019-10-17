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حوادث

تأمينات مكثفة.. انطلاق الليلة الختامية لذكري مولد السيد البدوي.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:58 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت شوارع مداخل ومخارج مدينة طنطا وخاصة الطرق المؤدية لأماكن احتفالات مولد السيد البدوي إجراءات أمنية مشددة ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش المترددين علي أماكن الاحتفالات وذلك لمنع أي أعمال من شأنها الخروج على القانون.

كما تم وضع كاميرات مراقبة بجميع أماكن الاحتفال لمتابعة إجراءات تأمين المواطنين أولا بأول.

وشهدت منطقة الساري توافد الآلاف من المواطنين من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي.
تأمينات مكثفة.. انطلاق الليلة الختامية لذكري مولد السيد البدوي.. صور
تأمينات مكثفة.. انطلاق الليلة الختامية لذكري مولد السيد البدوي.. صور
تأمينات مكثفة.. انطلاق الليلة الختامية لذكري مولد السيد البدوي.. صور
تأمينات مكثفة.. انطلاق الليلة الختامية لذكري مولد السيد البدوي.. صور
تأمينات مكثفة.. انطلاق الليلة الختامية لذكري مولد السيد البدوي.. صور
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