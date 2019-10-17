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أخبار العالم

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الانسحاب من سوريا يصب في مصلحة روسيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا يصب في مصلحة روسيا. 

وأضافت بيلوسي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن ترامب غضب بالأمس خلال اجتماعه مع قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس بسبب التساؤلات التي طرحت حول سحب القوات الأمريكية من سوريا. 

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي غضب - أيضا - بسبب التساؤلات حول خطة البيت الأبيض للقضاء على داعش بعد فرار عدد من عناصرها بسبب العملية العسكرية التركية.
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