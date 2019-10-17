رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الانسحاب من سوريا يصب في مصلحة روسيا



وأضافت بيلوسي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن ترامب غضب بالأمس خلال اجتماعه مع قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس بسبب التساؤلات التي طرحت حول سحب القوات الأمريكية من سوريا.



وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي غضب - أيضا - بسبب التساؤلات حول خطة البيت الأبيض للقضاء على داعش بعد فرار عدد من عناصرها بسبب العملية العسكرية التركية.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا يصب في مصلحة روسيا.