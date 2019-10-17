المطورون العقاريون يرصدون تطورات القطاع العقاري بمعرض "نكست موف"

انطلقت اليوم فعاليات المعرض العقاري "نكست موف مصر" التي يستهدف فئات الدخل المتوسط والشباب الباحثين عن شراء المنزل الأول لهم أو الراغبين في اقتناء منازل العطلات.



وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب: " أصبح الاهتمام المتنامي بالمشهد العقاري المصري أكثر وضوحًا منذ إعلان الحكومة إطلاق حزمة المبادرات والقوانين التي تدعم الاستثمار في القطاع بما يجسد استراتيجيتها الرامية للوصول بالسوق العقارية المصرية إلى مرحلة النضج، مما أسهم وبشكل مباشر في تعزيز تنمية الأعمال نظرًا لما حملته الإجراءات الجديدة من تسهيلات وتحسينات أدت إلى تمكين شركات التطوير العقاري من التوسع في استهداف القوى الشرائية ومواكبة الطلب المتجه نحو العقارات الأقل تكلفة والتي تجمع خصائص العقارات المرموقة وترتقي بالتجربة المعيشية للأفراد.



وأضاف: "يعكس المعرض أبرز التحولات المحيطة بالقطاع ويقدم منصة ديناميكية تجسد الرؤى والتطلعات المستقبلية المرتبطة بملامح القطاع العقاري في مصر وترفد الأسواق بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة .



ومن جانبه قال فارس خليل مدير معرض نكست موف مصر: "حظيت سوق العقارات المصرية بمكانة مميزة على قائمة استثمارات المستثمرين الإفليميين والعاملين لسنوات طويلة، ولا شك أن التوجهات الجديدة للمستثمرين والأفراد تضع فرصًا واعدة أمام مؤسسات القطاع ما مكنهم من تطوير مشاريع أكثر مواءمة لنوعية الطلب الحالي.



وأكدت نانسي ثروت، الرئيس التنفيذي لشركة بورتو فايكيشن كلوب أن حركة بيع وشراء العقارات في السوق المصري في حالة دائمة من التغير، كما ان الإقبال على شراء العقارات يتأثر بعوامل مختلفة مثل ثقافة العميل المصري المرتبطة بشراء الوحدات السكنية أو اختيار أماكن وأوقات قضاء إجازاته، والذي يأتي تحت مظلة السياحة الداخلية في مصر، وسياحة الأجانب والعرب.



وقال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمرانى : إن قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة سيساعد في انتعاش القطاع العقاري وزيادة الطلب على الشراء بما يعزز من أهمية المعرض كمنصة تسهم في الكشف عن أهم ملامح مستقبل القطاع السكني بمصر، مضيفًا أن الشركة تعمل وفق رؤيتها في مساعدة الشباب المقبل على العاصمة الادارية والمدن الجديدة.



وأوضح وائل الشاهد رئيس القطاع التجاري في شركة ريزيدنس للتطوير والتنمية العقارية أن السوق العقاري في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في ظل المتغييرات الاقتصادية، بالإضافة إلى ازدياد اقبال القوة الشرائية للمواطن المصري نظرًا للتحسينات التي جلبتها سلسلة التشريعات والمبادرات الحكومية وانخفاض نسب الفوائد التي توفرها البنوك.



وقال ألكساندر إدواردز مدير مبيعات نكست موف مصر: إنه يتوقع ارتفاع الطلب على المشروعات التي تضم وحدات سكنية المتوسطة من حيث التكلفة والمساحة، لكونها الأكثر موائمة بالنسبة لشريحة الشباب وذوى الدخل المتوسط، الذين يُنظر إليهم بوصفهم المحرّك الأبرز للسوق العقاري المحلي.

