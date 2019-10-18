التموين تنفى حذف 1.1 مليون مواطن غير مستحقين للدعم..نواب يطالبون بإعادة النظر فى معايير الاستبعاد..وبرلمانى: أخطاء فى معيارى استهلاك الكهرباء وحيازة الأراضي الزراعية

-لن نترك مواطنًا يُظلم .. برلماني يرد على شائعات حذف 1.1 مليون مستحق لـ الدعم

-مفاجأة برلمانية بشأن معايير حذف المواطنين من التموين

-برلمانى: نحتاج إلى توفير السلع التموينية بشكل جيد وليس تنقية بطاقات الدعم





سادت الفترة الماضية حالة من التخبط لدى المواطنين الذين يحصلون على الدعم من بطاقات التموين ، وذلك بعد حذف مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية ، بشكل عشوائى ، وتدخل الرئيس السيسى واعلن بنفسه إجراءات متابعة إعادة المستحقين للدعم.





ما حدث كشف عن خلل واضح داخل منظومة التموين بشأن وضع معايير استبعاد غير المستحقين للدعم، مما دفع عدد من نواب البرلمان للمطالبة بضرورة إعادة النظر فى المعايير التى وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من المنظومة قبل تطبيق المرحلة الخامسة بعد انتهاء فترة تظلمات المواطنين خلال المرحلة الرابعة.





فى البداية قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأخطاء واردة وأعضاء البرلمان لن يتركوا مواطنا واحدا يظلم خلال عملية تنقية بطاقات التموين، مطالبا بإعادة النظر فى المعايير التى وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من المنظومة قبل تطبيق المرحلة الخامسة بعد انتهاء فترة تظلمات المواطنين خلال المرحلة الرابعة.





وتابع عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، هناك العديد من المواطنين كانوا يحصلون على دعم التموين وهم غير مستحقين له، ومع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنقية بطاقات التموين ظهرت العديد من السلبيات، متمثلة فى استبعاد مواطنيين كانوا يستحقوا الدعم.





وأضاف: نواب البرلمان تلقوا العديد من الشكاوى من المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة التموين وهم مستحقين للدعم، وبناء عليه تم مواجهة وزير التموين بهذا الأمر الذى اعترف بدوره بوقوع اخطاء اثناء التنفيذ، ومن ثم تدخل الرئيس السيسى وتم اعادة مليون و800 ألف مواطن للتموين مرة أخرى.





وطالب اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة بضرورة تغيير المعايير، التى وضعتها لحذف غير المستحقين لدعم التموين والتى احدثت الكثير من المشاكل خلال تطبيق الـ 4 مراحل الفترة الماضية، وتم استبعاد مواطنين يستحقون للدعم.





وتابع حسن السيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بعض المعايير تسببت فى خروج مواطنين من الدعم وهم مستحقين له مثل معيار "المواطن الذى يتعدى استهلاكه للكهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا يصبح خارج المنظومة"، موضحا أن بعض المواطنين يكون لديه عدد من الأولاد المتزوجين ويسكنون جميعا فى "عقار واحد" بعداد كهربائى واحد، فنجد أنه عند تقسيم المستخدم للعقار لا يتعدى الـ1000 كيلو وات بالنسبة للأسرة الواحدة.





وأضاف: معيار الأسرة التى لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا تصبح خارجة عن دعم التموين، غير دقيق كذلك لأنه بالنظر للحالة الاقتصادية للفلاح نجد ان عائد محاصيلهم و ثروتهم الحيوانية لا تحقق مكاسب تذكر ان لم تكن تخسر نتيجة ارتفاع تكلفة الزراعة وتربية المواشى، حتى وإن كانت حيازة الأسرة الواحدة أكثر من 15 فدانا.





وقال النائب عاطف مخاليف ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إننا لسنا فى حاجة إلى تغيير الاشتراطات التى وضعتها وزارة التموين لحذف المواطنين غير المستحقين للدعم بعد حدوث مشاكل خلال الفترة االسابقة.





وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لسنا فى حاجة إلى تنقية البطاقات التموينية، ولكننا نحتاج إلى توفير السلع التموينية بشكل جيد للمواطنين، وأن تكون هناك رقابة على الأسواق لمنع تلاعب التجار بأسعار السلع.





وفيما يتعلق بمراحل حذف المواطنين من منظومة التموين والتظلمات الكثير التى توجه بها المحذوفون للمسئولين، جاء الرد سريعا من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تأكيد أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.





وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".





وعلى أثر ذلك أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.





ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية من حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم " بتاريخ 15 أكتوبر 2019 وحذف دافعي ضرائب ٤٠ ألف جنيه من الدعم.





وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه لا صحة لما تم نشره من محددات الاستبعاد للمرحلة الخامسة، وحيث أن الوزارة تتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أي مراحل جديدة حتى الآن.





وتؤكد الوزارة استمرارها في إضافة الفئات الأكثر احتياجًا وكذلك قبول التظلمات حتى أخر أكتوبر الجاري، وأي تظلم يمر عليه أسبوعان يتم عودة الصرف لحين البت ويتم ارسال رسالة وجار مراجعة التظلم.





والوزارة إذ تهيب بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في صياغة الأخبار، وتشكر كافة المواطنين الذين يتعاملون معها وتؤكد انه لن يضيع حق أي مواطن في الدعم.





يشار إلى أن وزارة التموين وضعت 12 معيارا للمرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين تتمثل فى:





- أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.





- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.





- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.





- الاسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.





- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.





- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.





- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.





- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.





- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.





- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.





- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.