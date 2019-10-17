الشباب والرياضة: القوافل التعليمية ستهتم بالمحافظات الحدودية والصعيد

وافق وزير الشباب والرياضة على استئناف القوافل التعليمية للعام السابع على التوالي.



وطالب الوزير القائمين على المشروع بتطوير المشروع ليكون أكثر فاعلية لتكون إلى قوافل تعليمية تنويرية للإسهام فى حل مشاكل التحصيل العلمى والتمشى مع فكر الدولة الحديث وزيادة من وعى طلاب المدارس فيما يتعلق بالقضايا الآنية مثل التأثيرات السلبية للتواصل والتكنولوجيا ومواجهة الإشاعة لتاثيراتها السلبية على المجتمع إلى جانب تصحيح الفكر الديني وتوجيههم نحو الفكر الصحيح والعديد من القضايا الآنية الأخرى.



واشار إلى أن القوافل هذا العام ستركز على المحافظات الحدودية والصعيد والمناطق الريفية والتى تحتاج إلى الدعم التعليمى والثقافى مثل مصر النوبة وتوشكا وسيناء خاصة العريش ورفح والشيخ زويد وحلايب وشلاتين.