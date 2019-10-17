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رياضة

أول تعليق من باسم مرسي عقب فوز الإنتاج على إنبي بالدوري المصري

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:36 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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محمد رشاد
أعلن باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تعافيه تماما من إصابته في الركبة التي أبعدته فترة طويلة عن الفريق.

وصرح باسم مرسي عبر إذاعة الشباب والرياضة :"الإصابة قدر، تعرضت لجزع في الرباط الداخلي، ولكنني تأهلت وعدت بخير ، أنا جاهز المباراة القادمة ضد بيراميدز، فهو فريق كبير، ونحن أيضا لدينا تشكيلة قوية وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية".

وأشار باسم مرسي إلى أن "المدير الفني مختار مختار كون فريقا جيدا للإنتاج، يسير بخطى ثابتة، حيث حققنا فوزين مقابل خسارتين" بالدوري المصري.
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