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توك شو

براعة الفتى ميكى..يمارس الكرة رغم فقدانه بصره..شاهد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:03 م
الفتى ميكى يمارس
الفتى ميكى يمارس الكرة رغم فقدانه بصره
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حمزة شعيب
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع الفيديو لـ الفتى ميكي (9 سنوات)، الذي فقد بصره منذ عامين، ومع ذلك يمارس لعب كرة القدم.

ومن جانبه يثني مدرب كرة القدم على أداء ميكي، ويراه يتمتع بقدر كبير من المواهب، بل ويأمل أن "يعده للعب بالنادي، ليحقق حلمه".

وكان ميكي قد علم بإصابته بمرض شبكي نادر، في سن 6 سنوات، وفقد بصره في غضون 18 شهرا. إلا أن إرادة ميكي وشغفه بكرة القدم مكناه من متابعة ممارسة كرة القدم التي يعشقها منذ الصغر.
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